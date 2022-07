The Evil One wird ein brutales Action-Adventure XBU TNT2808 am Fr, 01.07.2022, 14:00 Uhr

RedDeer.Games wagt sich an eine Umsetzung eines Buches - The Evil One wurde von Leopold Tyrmand geschrieben und versetzt euch in ein isometrisches Action-Adventure voller Jazz, Swing, Romanzen und Verbrechen.

Dankt einer 20-jährigen, modernen Lizenz können sich die Entwickler der literarischen Vorlage bedienen, die als die populärste Krimi-Geschichte in Polen gilt. Euch verschlägt es in das Warschau der 1950er und natürlich in die Unterwelt der Stadt.

Freut euch auf 7-10 Stunden Gameplay, etwa 50 Aufgaben und sechs große Umgebungen. Das Spiel befindet sich derzeit für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch in Entwicklung, dabei wird auf die Unreal Engine 5 gesetzt. Versionen für weitere Plattformen werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Quelle: RedDeer.games