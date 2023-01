The Day Before kommt später XBU ringdrossel am Mi, 25.01.2023, 09:45 Uhr

Das kommende Survival MMO The Day Before wird laut Fntastic nicht wie geplant am 01.03.23 erscheinen. Wie die Verantwortlichen angeben, gibt es ein rechtliches Problem mit dem Namen des Spiels, da eine andere Person den Titel im Januar 2021 beim US-Patent- und Markenamt registriert hat. Aufgrund dieser Situation wird das Spiel nun erst am 10.11.23 veröffentlicht.

Quelle: Fntastic