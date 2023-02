The Crew Motorfest erscheint noch in diesem Jahr XBU ringdrossel am Mi, 01.02.2023, 10:00 Uhr

Ubisofts neues Action-Rennspiel The Crew Motorfest erscheint 2023. Spieler:innen haben schon bald die Chance einen ersten Blick auf den neuesten Ableger der The Crew-Franchise zu werfen und können sich ab dem 1. Februar für das Insider-Programm registrieren.

Beschreibung:

The Crew Motorfest hat sich an einem der atemberaubendsten und lebendigsten Orte der Erde niedergelassen: auf der Insel O'ahu im hawaiianischen Archipel. Dies ist der perfekte Spielplatz, auf dem Spieler:innen gemeinsam ihre Fahrzeuge ans Limit bringen können: Sie rasen durch die Straßen von Honolulu, durch die mit Asche bedeckten Vulkanhänge, manövrieren durch den üppigen Regenwald, driften auf den kurvigen Bergstraßen oder entspannen einfach am sonnigen Strand. Allein oder mit ihrer Crew können sie die ganze Insel hinter dem Steuer von Hunderten der legendärsten Fahrzeuge erkunden.

​Das ist erst der Anfang! Die Spieler:innen können in den kommenden Monaten weitere Details über das gesamte Motorfest-Programm erwarten.

The Crew Motorfest erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Ubisoft