Do, 18.08.2022

Am 26. August 2022 wird The Company Man unter anderem für Xbox Konsolen im Microsoft Store digital verfügbar sein. Der Preis für den Titel liegt bei 19,99 Euro. Kämpfe gegen Angestellte und Bosse auf die etwas andere Art und klettere so die Karriereleiter weiter hoch. Regeneriere die eigenen Kräfte zwischendurch - natürlich mit Kaffee. Schaut selbst im Video:

Quelle: Leoful