The Coalition zeigt Power der Unreal Engine 5 XBU TNT2808 am Di, 27.07.2021, 10:30 Uhr

Wenn ein Studio den Umgang mit der Unreal Engine gemeistert hat, dann wohl The Coalition. Die kennt ihr bestimmt durch die neuesten Gears-Teile. Nun haben sich die Entwickler ein wenig an der Unreal Engine 5 ausgetobt, die wir so nur auf fetten PCs oder den neusten Konsolen erleben können.

Zu sehen gibt es ein paar Umgebungen, wie sie auch in zukünftigen Spielen auftauchen könnten. Außerdem hat man einen Charakter gerendert, der insbesondere durch enorm viele Details besticht und schon nah an Fotorealismus heranreicht. Doch seht selbst, was die kreativen Köpfe hier auf die Beine gestellt haben:

Quelle: The Coalition, Microsoft