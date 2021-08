The Bonfire: Forsaken Lands für Xbox Series angekündigt XBU ringdrossel am Di, 17.08.2021, 09:15 Uhr

Das Aufbauspiel The Bonfire: Forsaken Lands findet seinen Weg auf die Xbox Series. In dem Spiel sammelt man Ressourcen und bastelt sich selber Werkzeuge, um das eigene Überleben in den Forsaken Lands zu sichern. Wir haben den Announcement Trailer für euch in die News gepackt.

