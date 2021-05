The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition kommt auf XBOX Amortis am Di, 11.05.2021, 17:15 Uhr

Erleben Sie die Abenteuer von Elena Temple mit mehr Inhalten, mehr Funktionen, mehr Spaß und mehr ... Schwarz-Weiß-Pixelkunst!

Das Spiel ist ein monochromatischer Puzzle-Plattformer, der so aussieht, als wäre er in den 80ern entstanden. Überwinde Hindernisse, finde heraus, wie du alle Münzen sammelst, finde alle Edelsteine ​​und erinnere dich dabei an deine Kindheit! Durchquere den Dungeon des Spiels durch nichtlineare Erkundung und halte ein offenes Auge für Geheimnisse, die du finden kannst. Jetzt mit 3 Dungeons, mehr als 100 Räumen, freischaltbaren Spielmodifikatoren, Erfolgen im Spiel und vielem mehr. Eigenschaften

Spielen Sie auf einer Auswahl von 7 virtuellen alten Maschinen, vom Pomo D'or 4 über Maple und Some Toy bis hin zum NS-Bos-PC

3 Dungeons mit insgesamt über 100 zu überwindenden Räumen, jeder mit einem eigenen Mini-Level

Einzigartige Gameplay-Elemente für jeden Dungeon

Öffnen Sie die Erkundung, wählen Sie den Weg, aber keine Sorge, eine hilfreiche Karte ist nur einen Knopfdruck entfernt

Herausfordernde Plattform der alten Schule

Stellen Sie Ihre Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln auf die Probe und finden Sie heraus, wie Sie alle Münzen, Edelsteine, Herzen usw. sammeln können

Schalte alle 40 Erfolge im Spiel frei

Freischaltbare Spielmodifikatoren für völlig neue Möglichkeiten, das Spiel zu erleben

Geheimnisse und Ostereier für den aufmerksameren Spieler zu finden











Quelle: GrimTalin