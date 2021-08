Tetragon lädt ab sofort zum Puzzeln ein XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 10:15 Uhr

Lust auf ein wenig Rätselspaß? Dann schaut euch doch mal Tetragon an, unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S könnt ihr ab sofort dem Holzfäller Lucius dabei helfen, quadratische Level zu durchlaufen, um seinen verschwundenen Sohn wiederzufinden - und das mit kurzfristigem Einführungsrabatt von 20%.

Wer seinen Sohn entführt hat und warum? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen: Nachdem der Holzfäller durch ein mysteriöses Portal reiste, besitzt er die Fähigkeit, den Raum um sich herum zu ändern. Wir müssen so Rätsel lösen und herausfinden, was mit unserem Sohn und dem Universum passiert ist.

Diese Features erwarten euch:

Hunderte Rätsel , Labyrinthe und Herausforderungen, basierend auf einer Welt, die sich um euch herum dreht.

Einzigartige Gameplaymechaniken, die auch für erfahrene Rätselspieler eine echte Herausforderung darstellen.

Über 40 verschiedene Level in drei magischen Welten. Während ihr immer weiter in die Tunnel dieser Realität eintretet, bietet Tetragon immer aufregendere und herausfordernde Rätsel.

Epische Kämpfe und eine herzerwärmende Story über einen Vater auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn. Während seiner Reise muss Lucius Herausforderungen meistern und gefährliche sowie mächtige Gegner bekämpfen, um letztlich seinen Sohn zu finden und das Universum zu retten.

Quelle: Buka Entertainment Enterprises