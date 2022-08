Teslagrad 2 soll im Frühjahr 2023 erscheinen XBU MrHyde am Fr, 26.08.2022, 15:00 Uhr

Publisher Modus Games und Entwickler Rain Games haben heute erstes Gameplay von Teslagrad 2 gezeigt. Dies ist der mit Spannung erwartete Nachfolger des über 2 Millionen Mal verkauften Puzzle-Platforming-Abenteuers Teslagrad. Das ursprüngliche Team hinter dem gefeierten Hit von 2013 ist zurückgekehrt, um das mysteriöse und melancholische neue Umfeld von Teslagrad 2 zu erschaffen. Fans des Franchise werden es im Frühjahr 2023 auf PC, Nintendo Switch, PS 5, PS 4, Xbox Series X|S und Xbox One erleben können.



Der Trailer zu Teslagrad 2 begleitet die neue Heldin Lumina bei ihrer Bruchlandung in einer unbekannten Gegend und der Entdeckung eines uralten Turms voller Technologie. Auf ihrer Reise macht sich Lumina die vergessene Kunst der Teslamancy zunutze. Ihre elektromagnetischen Fähigkeiten helfen ihr, knifflige, auf Physik basierende Rätsel zu lösen, verwinkelte Höhlen und Fabriken zu erkunden und die mysteriösen Feinde und Fallen zu überlisten, die sie erwarten.



"Ich habe seit Jahren davon geträumt, Teslagrad 2 zu entwickeln", sagt Peter Wingaard Meldahl, Projektleiter bei Rain Games. "Die Geschichte, das Gameplay und die Mechanik spuken in meinem Kopf herum, seit wir das Original veröffentlicht haben, und es ist wirklich ein großartiges Gefühl, diesen Traum verwirklicht zu sehen."



"Wir sind begeistert, mit Rain Games zusammenzuarbeiten", sagt Christina Seelye, CEO von Modus Games. "Teslagrad 2 wird von demselben talentierten Team entwickelt, das auch am ersten Spiel gearbeitet hat. Wir wissen also, dass die Fans genau wie wir auf den neuen Teil gespannt sein werden."



Die handgezeichnete Grafik des Spiels verwendet Pastellfarben und gedämpfte Töne. Damit werden Ausblicke auf die ungezähmte Natur zum Leben erweckt, ebenso wie Steampunk-Visionen des alten Europas, inspiriert von skandinavischer Kultur und Folklore. Luminas Beherrschung der Teslamancy macht das Durchqueren der düsteren Umgebungen von Teslagrad 2 zu einem einzigartigen Erlebnis. Es erlaubt dem Spieler realistische Physik und einzigartige Kräfte zu manipulieren, um Hindernisse zu überwinden und surreale Gefahren zu überleben.

Quelle: Modus Games