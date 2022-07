Terminator Survival Projekt von Nacon enthüllt XBU ringdrossel am Fr, 08.07.2022, 09:45 Uhr

Laut Nacon arbeitet derzeit das Nacon Studio Milan an einem Terminator Survival Projekt. Was das Spiel genau beinhaltet wird und für welche Plattformen es letztlich erscheint, ist noch nicht verraten worden. Wir haben den ersten Teaser-Trailer für euch in die News gepackt.

Quelle: Nacon