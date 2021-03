Tennis World Tour 2 für NextGen Konsolen verfügbar XBU MrHyde am Fr, 26.03.2021, 18:45 Uhr

NACON und Big Ant Studios haben die Complete Edition von Tennis World Tour 2 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Durch die Leistung der neuen Konsolen bietet die Complete Edition kürzere Ladezeiten, die Möglichkeit mit 60 FPS in 4K zu spielen, Raytracing und verbesserte Partikeleffekte. Zudem enthält die Neuauflage 48 spielbare bekannte Tennisprofis. Die PC-Version erhält ebenfalls ein Update und bietet den Spielern dieselben neuen Inhalte.



Eine weitere Verbesserung, die auf Basis von Community-Feedback entstanden ist, sind die Signature Moves. Wie auch beim echten Sport, bei dem jeder Spieler und jede Spielerin einen ganz eigenen Stil samt Techniken hat, werden diese einzigartigen Merkmale nun auch Einzug in Tennis World Tour 2 finden. Zudem wird der Karriere-Modus durch die Aufnahme offizieller Turniere und Doppelturniere in den Saisonkalender weiter ausgebaut.



Die Complete Edition enthält auch den neuen Champions Pack-DLC, der sechs weitere Spieler enthält: Andy Murray, Maria Sharapova, Donna Vekic, Marin Cilic, Justine Henin und Diego Schwartzman. Das DLC-Paket enthält außerdem den ATP Cup, vier neue Stadien in London und Melbourne sowie neues Zubehör und Outfits.

Quelle: NACON