TEN - Ten Rooms, Ten Seconds stresst euch nächste Woche XBU TNT2808 am Sa, 28.05.2022, 19:00 Uhr

Ab dem 03. Juni könnt ihr euch auf PC und sämtlichen aktuellen Konsolen, also auch der Xbox One und Xbox Series X/S, für schlanke 4,99 € stressen lassen - in TEN - Ten Rooms, Ten Seconds.

Der Name ist dabei Programm. Im Alleingang müsst ihr eine Untergrundanlage angehen, die aus zehn Stockwerken besteht. Jedes Stockwerk besteht aus zehn Räumen und ihr werdet in jeden Raum für genau zehn Sekunden eingesperrt - und müsst verschiedenen Gefahren ausweichen, die euch töten wollen.

Ihr sollt aus euern Fehlern lernen. Und vielleicht habt ihr dann sogar auf den "Hell Mode" Lust, der euch noch mehr Gefahren entgegenwirft. Freut euch zudem über diese Elemente:

Schnelles, adrenalingeladenes Gameplay

Mysteriöse und belohnende Story

Tödliche und vielseitige Bosse

Upgrade- und Skillsystem

Killer-Soundtrack von dBXY Collective

Ein Overkill an Schüssen, bizarren Monstern und mehr

Plus ein epischer und überraschender Abschluss

Quelle: Ratalaika Games