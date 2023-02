TEKKEN 8: Nina Williams stellt sich vor XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 18:50 Uhr

Nina Williams ist der neuste Zugang in TEKKEN 8. Für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC entwickelt, wird TEKKEN 8 das Beste aus der aktuellen Konsolengeneration herausholen. Dank der Unreal Engine 5 und komplett überarbeiteten Charaktermodellen sowie der neuen Kampfphilosophie, die aggressivere Angriffe in den Fokus stellt, werden die Kämpfe noch spektakulärer und spaßiger.



Nina Williams, die lautlose Assassine, die seit dem ersten TEKKEN dabei ist, ist für ihren flüssigen und tödlichen Kampfstil bekannt. Ihre Waffen trägt sie immer bei sich, um ihre Kontrahenten mit Stil zur Strecke zu bringen. Für TEKKEN 8 wurden ihre Angriffe und Techniken weiter verbessert und sie erhält neue Fähigkeiten, damit auch sie zur neuen, aggressiven Philosophie und dem damit zusammenhängenden, überarbeiteten Kampfsystem passt.



Seit langer Zeit war Nina Williams in der Mishima Saga auf verschiedene Arten und Weisen involviert. Es bleibt abzuwarten, wie sie dieses Mal in der Geschichte von TEKKEN 8 verstrickt ist.



Nina Williams wird das Spielfeld von TEKKEN 8 neben den bereits angekündigten, altbekannten Charakteren betreten: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 und Lars Alexandersson.

Quelle: BandaiNamco