Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection erscheint Ende August XBU MrHyde am So, 24.07.2022, 10:30 Uhr

Klassiker-Fans dürfen sich am 30. August auf die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection von Konami freuen. In Zusammenarbeit mit Nickelodeon werden 13 Spiele aus der 8-Bit-, 16-bit- und Arcade-TMNT-Ära dabei sein. Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection beinhaltet:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Quelle: Konami