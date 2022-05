Team17 bringt euch The Knight Witch XBU MrHyde am Mi, 04.05.2022, 11:45 Uhr

The Knight Witch kombiniert Metroidvania mit Deckbuilding und soll noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC digital erscheinen. Team17 arbeitet dafür mit dem Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team zusammen, die das Spiel entwickeln. Hier sind weitere Infos und ein Trailer:



The Knight Witch kombiniert rasante Shoot-'em-up-Kämpfe mit dem Erkunden einer Metroidvania-Welt sowie magischem Deckaufbau und entführt die Spieler in die unterirdische Stadt Dungeonidas. Die einst friedliche Metropole wird von einer unbekannten Bedrohung und ihrer gnadenlosen Armee aus Kriegsgolems belagert. Die Protagonistin Rayne soll nun zur Knight Witch ernannt werden, damit sie sich mit ihren Kräften zur Wehr setzt und diejenigen retten kann, die sie liebt.



In einem magischen Deckaufbau-System stehen den Spielern über 30 einzigartige Zauberkarten zur Verfügung. Außerdem lassen sich Knight-Fähigkeiten ausbauen und verbessern. Rayne kann optimal an den eigenen Spielstil angepasst werden, um die Golem-Invasoren möglichst effizient auszuschalten. Wie andere Knight Witches lebt Rayne von der Liebe und Anbetung der Bevölkerung von Dungeonidas und wird immer stärker, je mehr Unterstützung sie erfährt. Die Spieler können das ausnutzen und die sie verehrenden Bewohner für ihre eigenen Zwecke belügen oder ehrlich sein und der Masse die schmerzhafte Wahrheit enthüllen.



Wichtige Merkmale von The Knight Witch:

Shoot-’em-Up mit Zauberei und Hexerei: Begegne bösen Feinden und entscheide dich, ob du sie mit Raynes magischen Kräften oder mit ihren Waffen und ihrem Verstand ausschalten möchtest.

Körper und Geist: Dualität von The Knight Witch: Passe Raynes individuellen Spielstil an: Verbessere ihre Knight-Fähigkeiten für ein rasantes Shoot-’em-up-Erlebnis oder verstärke ihre Witch-Magie und probiere unterschiedliche Deckaufbau-Strategien mit über 30 einzigartigen Zauberkarten aus, die dir zur Verfügung stehen.

Vertrauen und langlebige Bindungen aufbauen: Knight Witches gewinnen an Stärke, wenn man ihnen Dankbarkeit und Vertrauen entgegenbringt, die sie sich auf viele verschiedene Weisen verdienen können. Allerdings sind nicht alle davon aufrichtig. Die Spieler haben es in der Hand, ob sie beliebt oder ehrlich sein möchten.

Zukunftsweisende Zugänglichkeit: The Knight Witch wurde als barrierefreies Metroidvania entwickelt: Ein intuitives automatisches Zielerfassungssystem, das sich ein- und ausschalten lässt, die Spielwelt verändernde „Cheats“ und ein konzentriertes Navigationssystem für die Hauptgeschichte sorgen dafür, dass sich die Spieler nie verirren und das Gameplay an ihr individuelles Niveau anpassen können.

Super Mega Team: The Knight Witch wird von einem erfahrenen Entwicklerteam umgesetzt, das schon für Titel wie RiME, Moonlighter und Plants vs. Zombies verantwortlich gezeichnet hat.

Quelle: Team17