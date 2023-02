Taktik-Rollenspiel Stolen Realm kommt für Xbox XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 14:15 Uhr

Burst2Flame freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr simultan-rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel Stolen Realm die Early-Access-Phase verlassen und im zweiten Quartal 2023 auf PC, Xbox und Switch erscheinen wird. Außerdem hat das Studio ein neues Weltkarten-Update veröffentlicht, das zusammen mit einer Vielzahl anderer Ergänzungen und Verbesserungen den Wechsel zwischen der Karte und den Kämpfen entfernt und drei brandneue Gebiete in das Spiel einführt. Darüber hinaus wurden mit dem Update die Sprachen Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch in das Spiel integriert.



Streamer wie Shroud und Sacriel loben die Flexibilität bei der individuellen Anpassung der Klassen und das im Gegensatz zu anderen RPGs nicht überladene Design von Stolen Realm, welches das komplexe taktische System von RPGs wie Divinity: Original Sin aufgreift und ihm eine einzigartige Wendung gibt. Gleichzeitige Züge erlauben es allen Mitgliedern beider Teams, ihre Aktionen simultan auszuführen, was zu rasanten Gefechten führt, wie man sie sonst in Action-RPGs findet, ohne dass dabei auf die taktische Vielfalt verzichtet werden muss, die Fans rundenbasierter RPGs lieben.



Stolen Realm bietet ein hochgradig anpassbares Klassensystem, das es ermöglicht, traditionelle RPG Klassen zu erstellen oder einen einzigartigen Kämpfer zu schaffen, der ganz deinen Vorstellungen entspricht. Erschaffe einen zaubernden Assassinen, einen Frostpriester oder einen Schattenritter, indem du aus einem Pool von über 300 möglichen Fähigkeiten schöpfst. Mit über 700 Gegenständen, die du erbeuten kannst und die sich alle mit Modifikatoren anpassen lassen, hast du noch mehr Möglichkeiten, deine Spielweise zu verändern: Schwinge Abbadon the Soul Crusher, einen mythischen Streitkolben, der erschlagene Feinde als Skelettkrieger auferstehen lässt, um für dich zu kämpfen, oder ziehe den Bloodletter aus der Scheide, ein verfluchtes Schwert, das dir auf Kosten deines Lebens zusätzliche Stärke gewährt. D&D-ähnliche Events, bei denen attributbasierte Entscheidungen dauerhafte Auswirkungen auf deinen Charakter haben, fügen eine weitere Ebene hinzu, mit der du einen Charakter erschaffen kannst, der ganz und gar dein eigener ist - in einem Titel, der dir permanent spannende Wahlmöglichkeiten bietet.



Mit dem neuesten Update wird die Welt von Stolen Realm, die sich mit jeder deiner Expeditionen verändert, noch größer – du spielst entweder allein oder mit bis zu sechs Spielern über das reibungslose Drop-in/Drop-out-Koop-System. Dringe tief in die vergessenen Ruinen der legendären Zwergenhallen ein, wage dich in die ungezähmte Wildnis des Smaragddschungels und lüfte die Geheimnisse der versunkenen Sümpfe und kämpfe auf deinem Weg gegen neue Feinde wie Kriechspinnen, Riesenskorpione und Große Wyrme. Der Wechsel zwischen der Weltkarte und den Kämpfen ist aufgehoben - du kannst deine Kämpfe jetzt direkt auf der Weltkarte austragen.



"Wir hoffen, dass den Spielern die neuen Inhalte, die wir heute mit dem Weltkarten-Update veröffentlicht haben, gefallen. Wir können die vollständige Veröffentlichung von Stolen Realm auf PC, Xbox und Switch im zweiten Quartal 2023 kaum erwarten£", so Entwickler Jason Jolley. "Unser Ziel bei Stolen Realm ist es, uns auf die Kernelemente von RPGs zu konzentrieren. Wir wollen, dass die Spieler fortwährend kämpfen, Beute finden und interessante Entscheidungen treffen, wobei sie dank der automatischen Skalierung jederzeit bei Freunden einsteigen können. Es war großartig zu sehen, wie gut dieses Konzept während der Early-Access-Phase bei unserer Community ankam, und wir freuen uns darauf, dass noch mehr Spieler Stolen Realm bei der Veröffentlichung erleben können."

Quelle: Burst2Flame