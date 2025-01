Tails of Iron 2 ist jetzt erhältllich und bringt frostige Ratten-Action XBU ringdrossel am Fr, 31.01.2025, 09:30 Uhr

Ein neues Kapitel des beliebten Action-RPGs ist ab sofort verfügbar: In Tails of Iron 2: Whiskers of Winter schlüpft ihr in die Rolle des Rattenhelden Arlo, Erbe des Wächters der Einöde, und müsst euch in einem frostigen Königreich einer uralten Bedrohung stellen.

Mit sechs verschiedenen Biomen und einer doppelt so langen Kampagne wie der Vorgänger wartet die "Squeak-quel" mit deutlich mehr Umfang auf. Besonders spannend sind die neuen Jagden auf 15 legendäre Bestien, deren Ressourcen ihr für mächtige Ausrüstung nutzen könnt. Auch die beliebten Kampfmechaniken wurden erweitert: Neben Schwertern und Bögen stehen euch jetzt auch elementare Götterkräfte zur Verfügung.

Fans des ersten Teils dürfen sich auf die Rückkehr von Doug Cockle als Erzähler freuen, den viele als Geralt aus The Witcher kennen. Auch das Basisbau-System wurde verbessert – in der Festung Winter's Edge schmiedet ihr Waffen, kocht stärkende Mahlzeiten und bastelt tödliche Fallen.

Neben der Standardversion gibt es auch eine Deluxe Edition mit zwei DLC-Packs. Diese enthalten die legendäre Draugr-Rüstung sowie zusätzliche Bart- und Frisurenoptionen. PC-Spieler erhalten zusätzlich ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Quelle: United Label