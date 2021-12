System Shock: Nightdive Studios helfen bei der Konsolenumsetzung

Wie Prime Matter angibt, geht man zusammen mit den Nightdive Studios eine Kooperation für die Neuauflage des Klassikers System Shock ein. Der Titel soll im nächsten Jahr neben dem PC ebenfalls für die Konsolen veröffentlicht werden.

Shodan is back...



We're excited to announce our partnership with @NightdiveStudio for the remake of the classic sci-fi action adventure #SystemShock - coming next year!



