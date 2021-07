Synchrone Rundenkämpfe mit Crown Trick angekündigt XBU TNT2808 am Fr, 09.07.2021, 15:00 Uhr

Mit Crown Trick erwartet uns noch in diesem Jahr ein besonderes Roguelike auf der Xbox One. Tatsächlich wird das Spiel schon am 31. August erscheinen, wir haben die ersten Infos und einen Trailer für euch.

Gemeinsam mit Team17 bringt NExT Studios das Roguelike-Abenteuer nun auch auf die Xbox One und PlayStation 4, nachdem Crown Trick bereits im letzten Jahr für die Switch und den PC erschienen ist.

Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle von Elle und tauchen in das Nightmare Realm ein. Uns erwarten prozedural erstellte Dungeons, vorsichtig navigierende einzigartige Gegner und Fallen, die sich nur dann bewegen, wenn Elle es auch tut, dank der einzigartigen synchronen rundenbasierten Mechanik. Wir müssen also jede Bewegung strategisch planen, um zu überleben. Dabei nutzen wir eine Kombination aus Fähigkeiten und Waffen, um am Ende aus dem Nightmare Realm zu fliehen.

Das sind die Hauptfeatures:

Ansprechendes strategisches Gameplay : Monster und Fallen bewegen sich nur, wenn der Spieler sich ebenfalls bewegt; sorgfältig überlegte Strategien sind der Schlüssel dazu, den labyrinthartigen Dungeon zu entkommen.

: Monster und Fallen bewegen sich nur, wenn der Spieler sich ebenfalls bewegt; sorgfältig überlegte Strategien sind der Schlüssel dazu, den labyrinthartigen Dungeon zu entkommen. Kämpft wie ihr wollt : Erschafft und entwickelt euern eigenen Kampfstil mit mehr als 40 aktiven Skills, über 60 passiven Fähigkeiten, mehr als 30 nutzbaren Items und über 170 speziellen Relikten. Alle zusammen bieten verschiedene Wege die Gegner zu bekämpfen.

: Erschafft und entwickelt euern eigenen Kampfstil mit mehr als 40 aktiven Skills, über 60 passiven Fähigkeiten, mehr als 30 nutzbaren Items und über 170 speziellen Relikten. Alle zusammen bieten verschiedene Wege die Gegner zu bekämpfen. Lernt von Feinden : Sammelt elitäre "Familiar"-Skills, indem ihr Gegner überwältigt, um sie später an anderen Gegnern, tiefer im Dungeon, auszulassen.

: Sammelt elitäre "Familiar"-Skills, indem ihr Gegner überwältigt, um sie später an anderen Gegnern, tiefer im Dungeon, auszulassen. Jedes Mal verschiedene Dungeons: Die prozedural generierten Labyrinthe stellen sicher, dass ihr als Spieler jedes Mal eine einzigartige Erfahrung macht, wenn ihr das Nightmare Realm betretet.

Quelle: Team17