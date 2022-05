Swords & Bones erscheint für die Xbox XBU TNT2808 am Di, 24.05.2022, 11:00 Uhr

Noch in dieser Woche, genauer am 27. Mai, erscheint Swords & Bones auch für die Xbox. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Retro-Pixel-Platformer, der euch in der Zeit zurückversetzen will.

Eure Aufgabe: Das Königreich Vestus retten, da es cin einem mächtigen Wolf Dämon befallen und belagert wird. Dabei hüpft und kämpft ihr euch durch liebevolle 16-bit Grafiken und lasst euch vom einzigartigen Chiptune-Soundtrack in die richtige Stimmung versetzen.

Die Features:

Über 50 Level voller Action

16-bti Optik

Aufsammelbare Power-Ups

Coole Bossgegner

Atmosphärische Chiptune-Musik

Zwei Enden zum Entdecken

Quelle: RedDeer.games