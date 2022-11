Sword of the Vagrant erscheint bald XBU MrHyde am Mi, 23.11.2022, 17:15 Uhr

Schon am 1. Dezember wird Sword of the Vagrant unter anderem für Xbox One Konsolen digital erscheinen. Der Preis liegt bei 9,99 Euro und der Titel ist schon hier im Microsoft Store vorbestellbar. Einen neuen Trailer haben wir auch parat.

Quelle: Rainy Frog