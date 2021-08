Superman fliegt jetzt durch Fortnite XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 11:00 Uhr

Ist es ein Flugzeug, ein Vogel? Nein, es ist Superman, der Man of Steel ist nämlich ab sofort in Fortnite verfügbar. Warum? Na, um die Alien Invasion der Insel in den Griff zu bekommen. Spezielle Battle Pass-Aufträge gibt es obendrauf, darunter auch eine Mission um aufzuklären, warum Clark Kent seine Erinnerrungen verloren hat.

Im Zuge der Superman-Aufträge des Kapitel 2 – Saison 7 Battle Pass, werden Spieler an der Seite des Gepanzerten Batman und Beast Boy arbeiten müssen, um herauszufinden, wer die Erinnerungen von Clark Kent gestohlen hat.

Durch das erfolgreiche Abschließen der Aufträge erhalten Spieler nach und nach neue Gegenstände, wie zum Beispiel das Clark Kent Outfit oder das "Daily Planet"-Rücken-Accessoire. Ein besonderer "Geheime Identität"-Emote, ermöglicht es sich von Clark Kent in Superman zu verwandeln und umgekehrt.

Eine Reihe epischer Aufträge schaltet obendrauf noch weitere Gegenstände frei, wie "Schatten"-Alternativen der Clark Kent und Superman Oufits sowie der zugehörigen Accessoires.

Quelle: Epic Games