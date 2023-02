Superhelden-Taktikspiel Capes erscheint 2023

Entwickler Spitfire Interactive und Publisher Daedalic Entertainment tun sich zusammen, um gemeinsam das Superhelden-Epos Capes zu veröffentlichen. Für die Entwicklung zeigt sich auch weiterhin das australische Studio verantwortlich, aber nun ist Capes Teil des Publishing-Lineups von Daedalic und erscheint dieses Jahr für mehrere Plattformen.



Capes war bereits für PC in Entwicklung; mit Daedalics Hilfe kommt der Titel rund um Superhelden in taktischen rundenbasierten Kämpfen, jedoch auch auf Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox X/S.



Im rundenbasierenden Taktikspiel Capes kämpft ein Team einzigartiger Superhelden darum, ihre Stadt zurückzugewinnen, die in die Hände fieser Despoten gefallen ist. Vor 20 Jahren haben die Bösewichte gewonnen. Seitdem haben sie daran gearbeitet, eine despotisch regierte Stadt zu errichten, in der das Entwickeln von Superkräften unter Strafe steht und niemand es wagt, sich ihnen entgegenzustellen - bis jetzt!



In einer Reihe düsterer anspruchsvoller Kampagnen und Patrouillengängen werden die Story vorangetrieben oder neue spielbare Helden in Nebenmissionen freigeschaltet. Durch den Abschluss von Herausforderungen sammeln Spieler Fähigkeitspunkte, um die Kräfte ihrer Helden zu verbessern und mehr über ihre Leben und Hintergründe zu erfahren.

Quelle: Daedalic Entertainment