Super Mega Baseball 4 angekündigt XBU MrHyde am Fr, 05.05.2023, 16:00 Uhr

Electronic Arts und EA SPORTS kündigen heute EA SPORTS Super Mega Baseball 4 an und bringen ihren Fans den Sport, den sie lieben, weiterhin durch neue interaktive Erlebnisse näher. Zum ersten Mal in der Serie mit dem bekannten lustigen Stil und immersivem Gameplay können Fans von „Super Mega Baseball “ mit mehr als 200 überlebensgroßen legendären Baseballprofis wie David „Big Papi“ Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron und anderen zusammen mit den beliebten Super Mega League-All-Stars antreten. Der Hall of Fame Baseballspieler David Ortiz ist außerdem der erste Cover-Athlet der Reihe für Super Mega Baseball 4, das weltweit am 2. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erscheint und generations- und plattformübergreifend spielbar ist.



„Es ist eine unglaubliche Ehre, der erste Cover-Athlet von Super Mega Baseball zu sein und im Spiel als Baseballlegende neben Hunderten anderen Ikonen unseres Sports zum ersten Mal in dieser Reihe anerkannt zu werden“, sagt der Hall of Fame Baseballspieler David Ortiz. „Super Mega Baseball 4 wird ein fantastisches und unterhaltsames Erlebnis für Fans sein, das den Humor und die Persönlichkeit des Baseballs wirklich einfängt.“

EA SPORTS formt die Zukunft interaktiver Sporterlebnisse und „Super Mega Baseball 4“ ist das zweite Baseballerlebnis, das 2023 von EA SPORTS veröffentlicht wurde, und das erste Baseballerlebnis von EA SPORTS auf HD-Plattformen seit mehr als einem Jahrzehnt. Dank des umfangreichen Präsentations-Upgrades und der neuen Spieltiefe wie einer Vielzahl an Top-Features, die sich von der Community gewünscht wurden und sechs brandneuen Stadien, wird jeder Winkel von Super Mega Baseball 4 besser aussehen und sich besser anfühlen.

„Unser Team ist wirklich begeistert davon, das neueste Kapitel der Super Mega Baseball -Reihe mit der Power von EA SPORTS zu starten, die uns zum ersten Mal zur Seite steht“, sagte Scott Drader, Studio Director und Senior Producer bei Metalhead Studio. „Egal, ob man langjähriger SMB-Fan ist oder neu dazu stößt und gemeinsam mit Freund:innen die Liebe zum Sport feiern will, Super Mega Baseball 4 ist für alle geeignet. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel spielen, wenn es am 2. Juni erscheint.“

Das Spiel enthält eine Reihe neuer Features in grundlegenden Modi wie Exhibition, Franchise, Wimpelrennen, Saison und Online-Ligen, darunter:

Baseball-Legenden: Mehr als 200 Baseball-Legenden finden sich in Super Mega Baseball 4, ebenso wie beliebte Super Mega Baseball- Charaktere. Spiele in einer Liga von Baseball-Legenden mit nach Ära organisierten Teams oder mische das Ganze mit dem Shuffle Draft, einem neuen Feature, mit dem du sowohl Legenden als auch Super Mega All-Stars draften kannst, um einen einzigartigen Kader zu erstellen.

Neue Plattformen und Cross-Play: Super Mega Baseball 4 wird zum ersten Mal auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erweitert und bietet wichtiges Cross-Play für Wimpelrennen und in den Online-Ligen auf den neuen Plattformen sowie auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Die häufigsten Anfragen aus der Community: Unzählige von Fans geforderte Upgrades werden kombiniert, um dem Gameplay noch mehr Tiefe zu verleihen. Angefangen beim brandneuen Shuffle Draft, einer von deck-building inspirierten Funktion, über erweiterte Spielereigenschaften und einem neuen Teamchemie-System, das noch mehr Strategien ermöglicht, bis hin zu automatischen Laufwegen und Runnern, Two-Way-Spieler, erweiterte Bullpens, anpassbare Free-Agent-Pools und mehr.

Grafik: Fans erleben authentischen, filmreifen Baseball, der durch neue Kameras, Zwischensequenzen und Beleuchtung ermöglicht wird und in jedem Stadion eine lebensechte Umgebung bietet.

Audio: Neue Zuschauerstimmen, Dialoge und Foley-Audio verleihen dem Ton im gesamten Spiel ein großes Upgrade von der Home Plate bis auf die Tribünen. Außerdem werden Spieler:innen mit einem brandneuen Soundtrack mit lizenzierter und originaler Musik in den Sound des Baseballs eintauchen.

Vorbesteller:innen der Super Mega Baseball 4 Ballpark Edition erhalten drei Tage Vorabzugang sowie drei zusätzliche Stadien, darunter „Peril Point“ bei Veröffentlichung sowie „Ciudad de Colores“ und „Castillo Arena“ im Juli bzw. August. Der Early Access ist auf Nintendo Switch nicht verfügbar. Das Vorbestellerangebot für PS4- und PS5-Plattformen gilt nur in den USA und Kanada. Das Vorbestellerangebot endet am 2. Juni 2023. Das Angebot muss bis zum 30. Mai 2023 eingelöst werden, um die vollen drei Tage des Vorabzugangs zu erhalten.

Quelle: Electronic Arts