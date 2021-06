Sun Wukung VS Robot kämpft sich auf die Konsolen XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 11:15 Uhr

Habt ihr ein Herz für Pixel? Dann könnte euch Sun Wukong VS Robot gefallen. Hierbei handelt es sich um ein Retro-Pixel-Metroidvania, inspiriert von alten Klassikern. Als Sun Wukong, der Affenkönig, kämpft, hüpft, rennt und erkundet ihr das mechanische Labyrinth.

Die Aufgabe? Vier Roboter zu besiegen, die euch mithilfe eines Gedankenschlosses gefangen halten, dass sich auf euerm Kopf befindet. Sun Wukong VS Robot erscheint schon am 11. Juni für die Xbox One und die Xbox Series S/X für rund 5 Euro.

Dieses Features erwarten euch:

klassische Platformer-Mechaniken

freischaltbare Fähigkeiten durch Erfahrungspunkte

drei erweiterbare Skills

ein side-scrolling Labyrinth mit vielen Räumen

Quelle: Ratalaika Games S.L