Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars angekündigt XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 11:55 Uhr

Der Spieletitel "Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" wird zumindest schon mal in Sachen Spielenamen-Wahl auffallen. Konami schickt das Remaster kommendes Jahr für Xbox One, Nintendo Switch, PS4 und PC via Steam ins Rennen. Folgende Verbesserungen und Qualitätssteigerungen soll die Sammlung enthalten:

Grafische Verbesserungen

Pixel-Sprites und Umgebungsgrafik mit neuen Bildschirmeffekten wie Beleuchtung, Wolken und Schattenanimationen der flackernden Flammen, schwelender Rauch, die Bewegung der Blätter und Insekten für eine lebendige Atmosphäre im Spiel

Effekte und Schnitt wurden neu designt und erwecken so denkwürdige Szenen auf noch schönere Weise zum Leben

Neue Charakterzeichnungen

Alle Charakterporträts wurden in HD überarbeitet. Junko Kawano, der die Charaktere für die 1995 veröffentlichte Originalversion von Suikoden entwarf, hat alle Charakterporträts für Suikoden I HD Remaster Gate Rune War neu gezeichnet.

Sound-Verbesserungen

Umgebungsgeräusche – eine große Anzahl von Sounds, die in der Originalversion nicht enthalten sind, zum Beispiel das Geräusch von fließendem Wasser des Flusses, Wind, Insekten, Schritten.

Kampfsounds – Alle Soundeffekte sind ebenfalls nun in HD. Zusätzlich zur Wirkung der 3D-Effekte verstärkt der realistische Sound die Dynamik der Kämpfe.

Allgemeine Verbesserungen

Viele neue Funktionen wurden hinzugefügt, darunter ein Dialogprotokoll, automatisierte Kämpfe, Kämpfe mit doppelter Geschwindigkeit und mehr.

