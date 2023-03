Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt neues Gameplay XBU MrHyde am Mi, 01.03.2023, 18:00 Uhr

Warner Bros. Games und DC haben ein neues Gameplay-Video für Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht, dazu gibt es ein Behind the Scenes-Video. Das Spiel erscheint am 26. Mai 2023 für Xbox Series X|S, PS5 und PC.

Quelle: WarnerBrosInteractive