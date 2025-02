Stygian: Outer Gods kommt dieses Jahr in den Early Access XBU ringdrossel am Fr, 28.02.2025, 10:00 Uhr

Stygian: Outer Gods wagt sich dieses Jahr ins Early Access! Der Lovecraft-Horror-Titel von Fulqrum Publishing und Misterial Games wird zunächst für PC erscheinen, bevor die vollständige Version später auch für PS5 und Xbox Series folgt. Im neuen Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die lauernden Schrecken werfen:

Ungeduldige Horror-Fans können bereits während des Steam Next Fest vom 24. Februar bis 3. März eine exklusive Demo ausprobieren. Diese bietet einen ersten Einblick in die frühen Spielabschnitte - aber seid schnell, denn die Demo verschwindet mit dem Ende des Events wieder!

Stygian: Outer Gods zieht euch in eine feindliche Welt, die eure bloße Existenz herausfordert. Ihr löst ein tausendjähriges Mysterium, riskiert euren Verstand und stellt euch den Plänen der Äußeren Götter. Jede Kugel und jede Entscheidung zählt in diesem Überlebenskampf.

Als Spieler begleitet ihr die rätselhafte Okkultistin Victoria auf einer Expedition in die neblige Siedlung Kingsport - einst eine wohlhabende Hafenstadt, jetzt verfallen und fast verlassen. Auf der Suche nach eurem vermissten Vater erleidet ihr Schiffbruch und begegnet bald den Albträumen, die diesen Ort seit Jahrhunderten heimsuchen.

Das Spiel ist im Universum von "Stygian: Reign of the Old Ones" angesiedelt und lässt euch die Ereignisse vor dem Schwarzen Tag miterleben und beeinflussen.

Stygian: Outer Gods erscheint 2025 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Fulqrum Publishing