SturmFront - The Mutant War: Übel Edition angekündigt ringdrossel am Do, 01.04.2021, 11:45 Uhr

Die Entwickler von Andrade Games arbeiten an dem kommenden Actionspiel SturmFront - The Mutant War: Übel Edition für die Xbox One. Es handelt sich dabei um ein Remake des Debüt-Spiels, das mit mehr Inhalt und verbesserten Features überzeugen will.

SturmFront - The Mutant War: Übel Edition erscheint für Xbox One, PS4 und Switch

Quelle: Andrade Games