Stunt Flyer fliegt in 2025 auf die Xbox XBU MrHyde am Fr, 21.02.2025, 09:50 Uhr

Wie Ultimate Games mitteilten, wird Stunt Flyer in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen. In 2011 war der Titel bereits für Nintendo Wii veröffentlicht worden. Hier ist ein Trailer für euch:

Quelle: Ultimate Games