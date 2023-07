Stumble Guys stolpern auf die Xbox XBU MrHyde am Mo, 24.07.2023, 13:00 Uhr

Xbox-Spieler werden bald die Freuden des Stolperns entdecken, wenn Stumble Guys auf Konsolen erscheint. Der rasante, stürmische und hochgradig soziale Spaß von Stumble Guys wird zuerst auf Xbox veröffentlicht und bietet somit der riesigen und engagierten Community des Spiels mehr Möglichkeiten, mit Freunden in einem epischen Kampf darum zu kämpfen, der letzte „Stumbler“ zu sein, der noch übrig ist.



Stumble Guys hat sich eine massive Fangemeinde aufgebaut und war eines der Top 10 weltweit meist heruntergeladenen Apps im Jahr 2022. Das Spiel wird jede Woche von mehreren zehn Millionen Stumblern gespielt und ist eines der meistgespielten Games in über 50 Ländern. Die Stumble Guys-Community ist eine der engagiertesten und loyalsten der Welt mit mehr als 45 Millionen Engagements auf TikTok, YouTube, Discord und mehr.



Spieler sind begeistert von dem zugänglichen und kompetitiven Spielstil von Stumble Guys, das sich mit abwechslungsreichen Events, Turnieren und fantasievollen Levels ständig weiterentwickelt. Regelmäßig werden neue Spielmechaniken hinzugefügt, die den Stumblern weitere Möglichkeiten bieten, die Ziellinie zu überqueren, sei es zu Fuß, in Fahrzeugen oder in einem hochspannenden First-Person Stumbler-Modus. Dank des von der Community gesteuerten Gameplays können Fans an großen Turnieren und Events teilnehmen, die von Top-Creatoren veranstaltet werden, oder mit Freunden in personalisierbaren Parties spielen.



„Unseren Stumble Guys-Communitys neue Spielmöglichkeiten zu bieten, ist eine unserer höchsten Prioritäten und die Ausweitung des Games auf Konsolen ist einer der größten Wünsche der Fans gewesen. Beginnend mit unserem Launch auf der Xbox werden Spieler es lieben, unseren sich ständig weiterentwickelnden 32-Spieler-Wettkampf so wie noch nie zuvor zu erleben – auf einem Fernseher und einem Kontroller in der Hand", sagt Jamie Berger, Senior Vice President of Marketing für Stumble Guys bei Scopely. „Mit der Cross-Progression für bestehende Konten zum Release und dem Crossplay, das bald folgen wird, heißen wir noch mehr Leute willkommen, sich der Party mit bestehenden und neuen Freunden anzuschließen – egal, wo sie spielen."



Mit seinen umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten bietet Stumble Guys unendliche Chancen zur Selbstdarstellung. Von Engeln bis hin zu Zombies und alles, was dazwischen liegt, gibt es einen Stumbler für jede Stimmung oder Jahreszeit. Das Stumbleverse ist außerdem voller kreativer und seltener Sammlerstücke, Skins, Emotes und vielem mehr, das personalisiert werden kann, um den einzigartigen Stil jeden Spielers zu reflektieren.



Die Konsolenversion von Stumble Guys erlaubt Stumblers nahtlos ihre Mobile- und PC-Accounts zu verwenden, egal auf welcher Plattform sie spielen.

Quelle: Scopely