Street Fighter wird nächstes Jahr fortgesetzt XBU TNT2808 am Mo, 06.06.2022, 09:15 Uhr

Ein Jahr müsst ihr noch warten, 2023 könnt ihr euch dann aber wieder auf Prügelspaß freuen: Street Fighter 6 erscheint für PC, Xbox Series X/S sowie PlayStation 4 & 5. Neues Gameplay, drei Spielmodi (Fighting Ground, World Tour, Battle Hub) und dank RE-Engine eine verbesserte Grafik werden versprochen.

Street Fighter 6 liefert eine Kombo aus einzigartigen Kampfspiel-Innovationen, darunter:

Brandneue Spielmodi: Das Street Fighter-Franchise verfeinert weiterhin seine Fähigkeiten und definiert das Kampfgenre mit der Einführung von drei neuen Grundmodi - Fighting Ground, World Tour und Battle Hub - neu.

Das Street Fighter-Franchise verfeinert weiterhin seine Fähigkeiten und definiert das Kampfgenre mit der Einführung von drei neuen Grundmodi - Fighting Ground, World Tour und Battle Hub - neu. In-Game-Kommentare: Das Echtzeit-Kommentar-Feature baut die Stimmen von bekannten Fighting Game-Community-(FGC)-Kommentatoren wie Jeremy “Vicious” Lopez und Ryutaro “Aru” Noda direkt ins Spiel ein. Spieler*innen werden die Wahl zwischen verschiedenen Stars haben, die die Kämpfe direkt und mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren. Das Feature wird zudem Untertitel in 13 Sprachen für bessere Barrierefreiheit unterstützen.

Das Echtzeit-Kommentar-Feature baut die Stimmen von bekannten Fighting Game-Community-(FGC)-Kommentatoren wie Jeremy “Vicious” Lopez und Ryutaro “Aru” Noda direkt ins Spiel ein. Spieler*innen werden die Wahl zwischen verschiedenen Stars haben, die die Kämpfe direkt und mit leicht verständlichen Gameplay-Erklärungen kommentieren. Das Feature wird zudem Untertitel in 13 Sprachen für bessere Barrierefreiheit unterstützen. Neue Steuerungs-Optionen: Die klassische Steuerung ist zurück, zusammen mit einer neuen Option. Die moderne Steuerung erlaubt es Spieler*innen mit vereinfachten Eingaben direkt in die Action zu springen. Spezialangriffe sind somit einfacher auszuführen, da lediglich ein Aktionsknopf gedrückt sowie eine Richtungseingabe ausgeführt werden müssen.

Die klassische Steuerung ist zurück, zusammen mit einer neuen Option. Die moderne Steuerung erlaubt es Spieler*innen mit vereinfachten Eingaben direkt in die Action zu springen. Spezialangriffe sind somit einfacher auszuführen, da lediglich ein Aktionsknopf gedrückt sowie eine Richtungseingabe ausgeführt werden müssen. Neue Kampf-Kernmechaniken: Street Fighter 6 führt das Drive System ein, eine neue Anzeige um fünf bestimmte Techniken ausführen zu können, um so die Offensiv- oder Defensiv-Möglichkeiten eines Spielers zu erweitern, namentlich: Drive Impact, Drive Parry, Overdrive Art, Drive Rush und Drive Reversal.

Zusätzlich zu den neuen Gameplay-Innovationen feiert Street Fighter 6, was Fans besonders am an der Reihe lieben, indem es Modi aus vorherigen Teilen, wie Arcade Mode, Online-Matches, Training Mode, lokale Versus-Kämpfe und mehr im Fighting Ground-Erlebnis vereint. Von ikonischen World Warrios wie Ryu und Chun-Li, über die neueste Ergänzung des Street Fighter™ V-Rosters, Luke, bis zu unserem neuen Breakdance-Experten Jamie werden Spieler*innen eine große Anzahl an Kampfstilen und Fertigkeiten zu meistern haben. Wir freuen uns schon, im Laufe des Jahres mehr über die weiteren Herausforderer bekannt zu geben, die der Liste der spielbaren Charaktere hinzugefügt werden.

Capcom wird näher zur Veröffentlichung von Street Fighter 6 mehr bezüglich World Tour und Battle Hub bekanntgeben. Für den Anfang verraten wir nur, dass World Tour ein immersiver Einzelspieler-Story-Modus ist, der die Grenzen, die ein Kampfspiel definieren, erweitert und es den Spieler*innen ermöglicht, mit ihrem Spieler-Avatar ihr eigenes Vermächtnis zu hinterlassen. Der Battle Hub, der bisher nur kurz gezeigt wurde, bietet den Spieler*innen neue und einzigartige Möglichkeiten, sich einzubringen, zu kommunizieren und zu interagieren.

Quelle: Capcom