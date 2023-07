Street Fighter 6 stellt Rashid of the Turbulent Wind vor XBU MrHyde am Mi, 26.07.2023, 16:15 Uhr

Rashid, der erste neue Charakter in Street Fighter 6, wird ab sofort auf Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC via Steam für rasante Action im Spiel sorgen. Die Spieler können sich darauf freuen, Rashid kennenzulernen und seine Parkour-Skills und blitzschnellen Moves in World Tour zu erlernen, in Fighting Ground gegen andere anzutreten und sein Moveset in den Avatar Battles von Battle Hub einzusetzen.



Zu den neuen Inhalten und Updates, die dem Spiel parallel zur Veröffentlichung von Rashid hinzugefügt werden, gehören:

World Tour: Rashids Meistermissionen hinzugefügt; Neue Missionen, die das Mike Haggar Memorial Stadium Tournament und die Suval'hal Arena beinhalten (Hinweis: Es muss die Hauptgeschichte in World Tour abgeschlossen sein, um Zugang zu diesen Missionen zu erhalten.)

Fighting Ground: Rashids Geschichte wurde dem Arcade-Modus hinzugefügt.

Battle Hub: Der Hub Goods Shop enthält jetzt Avatar-Outfits mit den Themen "Pirat" und "Resort".

Allgemeines: Eine neues Quality of Life Feature ermöglicht den Drive Rush durch Drücken von MP + MK (klassische Steuerung) oder der Drive Parry-Taste (moderne Steuerung) abzubrechen, wenn er auf eine abbrechbare normale Attacke folgt.

Quelle: Capcom