Street Fighter 6: Charakter Rashid ist bald verfügbar
06.07.2023

Nach der offiziellen Veröffentlichung von Street Fighter 6 im letzten Monat kommt nun Rashid of the Turbulent Wind und gibt am 24. Juli 2023 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam sein rasantes Debüt. Spieler werden in allen drei Spielmodi Rashid-Inhalte erleben können, darunter:

World Tour: Rashid tritt im brandneuen Street Fighter 6-Story-Modus auf und Spieler*innen können seine Moves erlernen und sie für ihre benutzerdefinierten Avatar verwenden, mehr über seinen Hintergrund erfahren und ihre Bindung zu diesem neuesten Meister stärken.

Fighting Ground: Rashid betritt den Ring als 19. spielbarer Charakter, mit neuen und einzigartigen Moves, die gemeistert werden können.

Battle-Hub: Spieler*innen können sich an Rashid angelehnte Ausrüstungsgegenstände, Emotes und mehr im Fighting-Pass "Rashid ist da!" sichern, der diesen Monat bereitsteht.



Rashid stürmt das Feld mit neuen und klassischen Moves, die sich durch Parkour und blitzschnelle Bewegungen auszeichnen, darunter:

Arabian Cyclone: Ein neuer Special Move, der einen Spinning Kick ausführt und einen Wirbelwind heraufbeschwört; kann als eigenständiger Schlag oder als Übergang zu Rolling Assault oder Wing Stroke verwendet werden.

Arabian Skyhigh: Ein neuer Doppelsprung, der die Kontrahenten im Ungewissen lässt, wo Rashid aus der Luft landen wird.

Super Rashid Kick: Super Art der Stufe 1, die einen verheerenden Tritt auslöst, während er vorwärts und durch die Luft schwebt.

Ysaar: Früher Rashids V-Trigger-Move in Street Fighter™ V. Diese Super Art der Stufe 2 beschwört ein sich langsam bewegendes Wirbelwind-Projektil, mit dem man Gegner unter Druck setzen kann.

Altair: Rashids Level 3 Super Art beschwört einen Sturm herauf, der die Gegner anhebt, bevor er sie mit einem Monsun aus kraftvollen Schlägen niederregnen lässt.

Quelle: Capcom