Strategiespiel Chip 'n Clawz vs. The Brainioids angekündigt XBU MrHyde am Do, 27.02.2025, 16:30 Uhr

Mit einem Trailer haben Arc Games und Snapshot Games Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids enthüllt, ein neues Action-Strategiespiel, das die packenden Mechaniken eines Third-Person-Shooters mit der strategischen Tiefe des Echtzeitstrategie-Genres kombiniert. All dies in einer bunten und comicartigen Welt voll einzigartiger Charaktere.



Egal, ob sie in Schlachten eher strategisch vorgehen wollen oder sich lieber direkt ins Getümmel stürzen, die Spieler erwartet ein fesselndes und heldenhaftes Abenteuer. Als Teil des kommenden Steam Next Fest: February Edition, das vom 24. Februar bis zum 3. März stattfindet, steht erstmals eine Demoversion von Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids zum Download bereit. Dadurch können Spieler das Action-RTS testen, noch bevor es in diesem Frühling auf PC, Xbox und PlayStation (inkl. Crossplay-Support) veröffentlicht wird.



Für die Entwicklung ist das in Bulgarien angesiedelte Studio Snapshot Games verantwortlich, das von Gründer und CEO Julian Gollop geleitet wird, bekannt als der Schöpfer von X-COM. Das Team hat es sich zur Mission gemacht, die Action eines Third-Person-Shooters nahtlos mit der Essenz von Echtzeitstrategie zu kombinieren. Mit dieser Vision im Sinn erschufen sie Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, ein familienfreundliches Koop-Abenteuer.



„Bei Snapshot Games ist uns bewusst, wie beliebt herausfordernde Strategiespiele sind. Unsere Erfahrung sagt uns ebenfalls, dass es Spieler gibt, die leicht zu erlernende Strategiespiele bevorzugen, die Wert auf Action und Koop mit Freunden legen“, so Julian Gollop, CEO von Snapshot Games. „Mit Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids arbeiten wir an einem dynamischen und leicht zugänglichen RTS-Erlebnis, in das Spieler gemeinsam eintauchen können. Wir können es kaum erwarten, dass sich die Spieler in die Action stürzen, die einzigartigen Figuren des Spiels treffen und heldenhafte Abenteuer bestreiten – und das alles beginnt in ein paar Tagen mit der Demoversion!“

Quelle: Arc Games