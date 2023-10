Strategiespiel Asterix & Obelix: Heroes ist erhältlich XBU MrHyde am So, 08.10.2023, 17:00 Uhr

NACON, Jumpgate AB und Les Éditions Albert René geben bekannt, dass Asterix & Obelix: Heroes ab sofort verfügbar ist. Das rundenbasierte Kartenspiel ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich.



In Asterix & Obelix: Heroes kehrt das berühmte gallische Duo in einem neuen Videospielabenteuer zurück, um sich gegen Cäsar und seine Legionen im Kartenduell zu behaupten. Alle Helden aus der Serie kommen darin zusammen, um zu verhindern, dass Cäsar in den Besitz des legendären Schatz von Teutates gelangt. Dieser würde ihm die Macht verleihen, ganz Gallien und seine Bewohner seinem Willen zu unterwerfen.



Asterix & Obelix: Heroes kombiniert die Welt von Asterix mit einem rundenbasierten, taktischen Kartenspiel:

Der optische Stil bleibt den bunten Artworks der Comics treu

24 ikonische Charaktere aus der Serie, alle mit einer eigenen Spezialfähigkeit

Leicht zu erlernendes Gameplay

Karten können gesammelt werden um eigene, schlagfertige Decks zusammenzustellen

Im Spiel können verschiedene Routen zum Fortschreiten ausgewählt werden

Das Abenteuer führt durch sechs bekannte Regionen, darunter Gallien, Ägypten und der Karnutenwald

Quelle: Nacon