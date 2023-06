Konami hat heute einen neuen Story-Trailer für das Spiel CYGNI: All Guns Blazing veröffentlicht. Freut euch auf coole Waffen, reichlich Baller-Action in einzigartigen Levels und schöne Next-Generation-Grafik. Der Twin-Stick-Shooter soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen.

Quelle: Konami