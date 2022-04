Stellaris: Console Edition stellt den fünften Erweiterungspass vor XBU MrHyde am Mi, 27.04.2022, 17:30 Uhr

Paradox Interactive gibt die Inhalte des fünften Erweiterungspasses für Stellaris: Console Edition bekannt. Die ersten Inhalte sind ab 3. Mai 2022 verfügbar. Ab nächster Woche können Spieler die Nemesis-Erweiterung für Stellaris: Console Edition hinzufügen und ihre Imperien durch Bedrohung, List und Diplomatie regieren. Das kann mittels Spionagemechaniken passieren oder durch die Fähigkeit, selbst zu einer schrecklichen Krise zu werden, die die gesamte Galaxie bedroht.



In den kommenden Monaten wird das beliebte Aquatics Species Pack erhältlich sein, gefolgt von der Overlord-Erweiterung, die einige Zeit nach der mit Spannung erwarteten PC-Version auch auf Konsolen erscheint. Alle drei DLCs werden einzeln oder im „Expansion Pass“-Bundle ermäßigt für Xbox und PlayStation angeboten.



In Nemesis bestimmen die Spieler die Geschicke einer destabilisierten Galaxie. Die Erweiterung bietet die mächtigsten Werkzeuge, die jemals in Stellaris verfügbar waren: Spionagemechaniken, einen Weg zur Macht als Galaktischer Wächter, um Endgame-Krisen zu bekämpfen - oder die Möglichkeit der absoluten Bedrohung, selbst die Endgame-Krise zu werden.



Die Nemesis-Erweiterung beinhaltet:

Werde zur Krise: Spieler werden zum Feuer, das sich über die Galaxie ausbreitet und ihre Existenz bedroht. Wenn ein Imperium immer bedrohlicher wird, schaltet es mächtige Boni frei, um eine aussichtslose galaktische Pattsituation zu ihren eigenen Bedingungen zu beenden. Wenn der Rest der Galaxie es nicht rechtzeitig aufhalten kann, können die Spieler genug Macht entfesseln, um die gesamte Existenz zu beenden!

Galaktische Wächter: Es liegt an den Spielern, sich bei der Galaktischen Gemeinschaft dafür einzusetzen, dass sie zum Wächter der Galaxie ernannt werden, was ihnen Sondervollmachten zur Bekämpfung der Krise gewährt. Spieler nutzen diese außergewöhnlichen Kompetenzen, um die Galaxie vom Rand der Zerstörung fernzuhalten und die Ordnung wiederherzustellen. Wenn die Krise überstanden ist, liegt es an den Spielern ihre Macht aufzugeben…oder sie zu behalten und ein neues Galaktisches Imperium zu gründen.

Spionage: Wissen ist Macht; Spieler nutzen neue Werkzeuge, um Feinde (oder Freunde) auszuspionieren. Sie setzen Gesandte ein, um verdeckte Operationen und Gegenspionage hinter feindlichen Grenzen zu führen. Lügen und Täuschungen werden ihre Feinde von ihrer Fährte abbringen, während sie ihre tiefsten Geheimnisse erfahren.

Neues Schiffsset: Nemesis enthält neue Schiffe, die von einigen der imposantesten Imperien der Science-Fiction inspiriert wurden. Ob Spieler letztlich die Kontrolle über die Galaxie übernehmen oder sie auslöschen – sie werden genauso mächtig aussehen, wie sie sich fühlen.

Quelle: Paradox Interactive