Steel Seed: Finstere Sci-Fi-Action bald am Start XBU ringdrossel am Di, 11.03.2025, 09:00 Uhr

Der neue Steel Seed Trailer zeigt coole Stealth-Action in einer düsteren Zukunftswelt - und die Demo gibt's jetzt schon! Ein passender Release-Date-Trailer macht Lust auf mehr.

ESDigital Games und Storm in a Teacup haben den offiziellen Release-Termin für ihr Sci-Fi-Abenteuer Steel Seed bekannt gegeben. Das Stealth-Action-Game erscheint am 10. April für PS5, Xbox Series und PC via Steam und Epic Games Store.

Ungeduldige Fans können schon jetzt in die dystopische Welt eintauchen: Eine spielbare Demo ist auf Steam verfügbar und bietet einen ersten Einblick in die Kernmechaniken des Spiels - von schleichender Action bis hin zu epischen Bosskämpfen.

In Steel Seed schlüpft ihr in die Rolle von Protagonistin Zoe, die zusammen mit ihrem Drohnen-Begleiter KOBY die Tiefen einer feindseligen Untergrundanlage erkundet. Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung, und ihr müsst Antworten finden, um das Überleben zu sichern.

Das Team hinter dem gefeierten Close to the Sun hat eine handgefertigte Welt erschaffen, in der ihr zwischen verschiedenen Spielstilen wechseln könnt. Nutzt Schatten und Ablenkungsmanöver für den heimlichen Ansatz oder stellt euch den unterschiedlichen Gegnern im direkten Kampf. Mit drei verschiedenen Skilltrees und 40 Upgrades könnt ihr Zoes Fähigkeiten eurem Spielstil anpassen.

Neben packender Action bietet Steel Seed auch eine tiefgründige Story, die die Grenzen zwischen Mensch und Maschine erforscht. Der BAFTA-Preisträger Martin Korda hat als Editor zur Erzählung beigetragen.

Quelle: ESDigital Games