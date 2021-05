Star Wars: Knights of the Old Republic Remaster in Arbeit Amortis am Mo, 17.05.2021, 10:30 Uhr

Laut einem Bericht von Gamespot arbeiten die Aspyr Studios an einem kompletten Remake von KotoR. Diese haben schon an Ports von Star Wars: Episode 1 Racer und Jedi Outcast mitgewirkt und versuchen sich nun zum ersten Mal an einem Remaster.

Quelle: Gamespot