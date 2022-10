Star Trek Prodigy: Supernova seit heute verfügbar XBU MrHyde am Fr, 14.10.2022, 16:30 Uhr

Bandai Namco Europe und Outright Games veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit Paramount Consumer Products und Nickelodeon STAR TREK PRODIGY: SUPERNOVA. Basierend auf der Paramount+ Original-Zeichentrickserie Star Trek: Prodigy ist der Action-Adventure-Titel das erste Star Trek-Videospiel, das für die ganze Familie entwickelt wurde. STAR TREK PRODIGY: SUPERNOVA ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S und Steam erhältlich.



Nachdem die U.S.S. Protostar seltsame Messwerte von einem sterbenden Stern empfängt, kommt es zu einer Fehlfunktion des Transporters, die die Besatzung über das ganze Universum verstreut. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen Dal R'El und Gwyndala nicht nur ihre Besatzungsmitglieder Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero und Murf retten, sondern auch ihr Schiff, eine neue außerirdische Spezies und ein ganzes Planetensystem – bevor alles durch eine Supernova zerstört wird. Spielerinnen und Spieler treffen dabei auf einen tödlichen neuen Feind und seine Roboterarmee.



Fans haben die Möglichkeit, als Dal R'El und Gwyndala im Singleplayer oder im 2-Spieler-Koop-Modus zu spielen, um die neuen fremden Welten Orisi, Mirios und Taresse zu erkunden und den ersten Kontakt mit ihren außerirdischen Bewohnern herzustellen. Spielerinnen und Spieler lernen dabei die Kulturen der unentdeckten Zivilisationen kennen und entdecken ihre Geheimnisse, während sie sich durch die verschiedenen feindlichen Umgebungen der Planeten navigieren, indem sie Rätsel und Herausforderungen lösen müssen.



Die Serie basiert auf der erfolgreichen Zeichentrickserie Star Trek: Prodigy, die von den Emmy-Preisträgern Kevin und Dan Hageman („Trollhunters“ und „Ninjago“) entwickelt wurde und die erste Star Trek-Serie ist, die sich an ein jüngeres Publikum richtet. Die Serie handelt von einer bunt gemischten Crew junger Außerirdischer, die herausfinden müssen, wie sie zusammenarbeiten können, während sie auf der Suche nach einer besseren Zukunft durch eine große Galaxie navigieren. Die erste Staffel ist seit April 2022 in Großbritannien erhältlich und wird im Laufe des Jahres 2022 in Europa eingeführt.



Terry Malham, CEO von Outright Games, sagt: „Es war eine große Freude mit Paramount und Nickelodeon zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu entwickeln, das eine für die Populärkultur so einflussreiche und wichtige Marke wie Star Trek zum Leben erweckt. Die Entwicklung des ersten familienfreundlichen Star Trek-Spiels war eine aufregende neue Herausforderung für uns und wir sind sicher, dass wir mit diesem Titel etwas geschaffen haben, das alte und neue Star Trek-Fans gemeinsam genießen können.

Quelle: Outright Games Ltd.