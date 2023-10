Spirit Of The Island erscheint schon bald XBU MrHyde am Mi, 11.10.2023, 14:00 Uhr

Das Publishing Label PID Games und Co-Verleger META Publishing haben sich mit den Entwicklern von 1 Million Bits Horde zusammengeschlossen, um das Koop-Abenteuer-Lebenssimulationsspiel Spirit of the Island am 19. Oktober auf allen Konsolen zu veröffentlichen: PlayStation4, PlayStation5, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel wird auch plattformübergreifend spielbar sein. Infos zum Spiel:



Spirit of the Island ist eine farbenfrohe Koop-Lebenssimulation mit RPG-Elementen auf einem tropischen Archipel. In den Tropen gibt es viel zu tun, also schnapp dir deine Werkzeuge und leg direkt los. In deinem Heimatland gibt es eine alte Tradition: Um das Ritual der Volljährigkeit zu vollenden, muss man auf Entdeckungsreise gehen. Dein Abenteuer beginnt auf einer fernen Insel eines tropischen Archipels. Einst ein blühendes Touristenziel, ist die Insel heute nur noch ein Schatten ihres früheren Glanzes. Es liegt an dir, sie wieder zum Leben zu erwecken.

Quelle: PID Games