Spiele für die Xbox Series X|S XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 09:35 Uhr

Während Sony einen traditionelleren Ansatz für die Vermarktung und den Verkauf seiner neuesten Konsole gewählt hat, ist die Xbox Series X ein völlig optionaler Teil des Xbox-Erlebnisses. So lassen sich die meisten Spiele wahlweise auf der Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One oder auf einem Gaming-PC spielen. Und wenn du ein Xbox Game Pass Abo besitzt, kannst du Hunderte von Spielen auf eine Konsole, einen PC oder dein Smartphone herunterladen oder streamen und dabei mühelos gespeicherte Dateien synchronisieren. Es wird also in erster Linie das Software Abo vermarktet. Das bietet jede Menge Vorteile – auch bei kleinerem Geldbeutel. Kehrseite des Ganzen: Die Xbox Series X/S bietet weit weniger Exklusivtitel als die PS5. Alles zur Xbox Series und zum Game Pass findest detailliert auf gamestop.de/XboxSeries.

Annehmlichkeit vs. Exklusivität

Microsofts neueste Konsole hat keine “echten“ exklusiven Spiele, da jeder Xbox Series X/S Titel auch für Gaming-PCs verfügbar ist und die meisten immer noch auf der Xbox One spielbar sind. Selbst wenn Microsoft den Support seiner älteren Hardware irgendwann einstellt, können Spieler weiterhin Xbox Series X-Titel auf Xbox One-Konsolen streamen – aber auch auf Smartphones und Webbrowsern. Das Bindeglied, welches das robuste Ökosystem von Microsoft zusammenhält, ist der Xbox Game Pass. Als dieser 2017 debütierte, konnte man mit dem Xbox Game Pass etwa hundert Titel auf eine Xbox One-Konsole herunterladen. Aber der Dienst ist seitdem erheblich gewachsen: Wenn du das monatliche Abonnement „Xbox Game Pass Ultimate“ bezahlst, kannst du etwa 400 Spiele auf eine Xbox One, Xbox Series X/S oder einen Gaming-PC herunterladen. Aber das ist mittlerweile nur die Basisfunktionalität! Mit dem Xbox Game Pass kannst du auch Spiele auf Konsolen, Smartphones, Smart-TVs und Webbrowser streamen und deine gespeicherten Dateien überall synchronisieren.

Microsoft hat die Eintrittsschwelle für traditionelle Big-Budget-Spiele deutlich gesenkt. Du musst keinen teuren Gaming-PC kaufen. Du musst nicht einmal eine Xbox Series X oder S oder eigenständige Spiele kaufen. Stattdessen reicht nahezu jedes moderne Gerät mit einem Bildschirm und einem kompatiblen Controller, um dich gegen eine monatliche Abonnementgebühr zum Xbox-Spieler zu machen.

Die Nachteile des Game Pass Modells

Microsoft legt seinen Fokus auf den Aufbau eines Ökosystems anstelle einer einzelnen Konsole. Das hat jedoch seinen Preis. Während die PS5 etwa ein Dutzend abenteuerliche Exklusivtitel vorweisen kann, darunter Demon's Souls und Ratchet & Clank: Rift Apart, hat die Xbox nur drei davon, und keiner von ihnen nutzt dedizierte Hardware-Funktionen. Es hat also nach wie vor auch Vorteile, sich (wie Sony) an eine einzige Konsole mit einer ganzen Reihe maßgeschneiderter Hardware zu binden, anstatt das Spielerlebnis über ein halbes Dutzend Bildschirme zu bewegen.

Die besten Xbox Series X Spiele

Die Xbox Series hatte beim Start keine exklusiven Titel. Stattdessen veröffentlichte Microsoft eine Liste von 30 optimierten Titeln, darunter Fan-Favoriten wie Gears 5, Ori and the Will of the Wisps und Forza Horizon 4. Während die Xbox Series X-Optimierungen in der Tat beeindruckend waren, sind diese Spiele alle auf der Xbox One, dem PC oder beidem verfügbar. Eine Handvoll semi-exklusiver Xbox Series X Titel, wie Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite und Forza Horizon 5 beweisen jedoch, wozu das System in der Lage ist.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X verfügen über hervorragende Abwärtskompatibilität. Aber die Xbox reicht weiter in die Bibliothek von Microsoft zurück. Die Xbox Series X ist nicht nur mit fast jedem Xbox One-Spiel kompatibel, sondern auch mit vielen Xbox 360- und Original-Xbox-Klassikern.

Quelle: XBU