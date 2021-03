Spannende Abenteuer erwarten dich ab sofort in Balan Wonderworld XBU FloNÄ am So, 28.03.2021, 20:00 Uhr

Auch für die Xbox Series X|S und die Xbox One ist jetzt Balan Wonderworld erschienen, wie Square Enix angekündigt hat. Das Action-Jump’n‘Run lädt Spieler auf ein magisches, musikalisches Abenteuer ein, wie sie es zuvor noch nicht erlebt haben.

In Balan Wonderworld gilt es das fantasievolle Land Wonderworld zu erkunden – zusammen mit den Stars der Show, Leo und Emma. Mithilfe des schelmischen Maestros Balan müssen die beiden das Gleichgewicht in den Herzen von zwölf traurigen Seelen wiederherstellen. Verantwortlich dafür sind die Negati. Sie manifestieren Besorgnis und andere, negative Emotionen. Spieler springen, klettern, fliegen und kämpfen sich durch zahlreiche einzigartige Gebiete und sammeln über 80 unterschiedliche Kostüme, die ihnen hilfreiche Kräfte verleihen. Das Abenteuer kann alleine gespielt werden, oder im lokalen Koop Modus, in welchem man zu zweit die kreativen Kostümfähigkeiten kombiniert, um Gegner zu besiegen und die Wonderworld zu retten.

Quelle: Square Enix