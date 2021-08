Soundtrack von Life is Strange: True Colors enthüllt XBU TNT2808 am Mo, 23.08.2021, 12:15 Uhr

Square Enix hat die Veröffentlichung des Life ist Strange: True Colors-Soundtracks enthüllt. Der enthält zwölf neue Songs, darunter "Love Song", aufgenommen und komponiert von der Indie-Pop-Gruppe Angus & Julia Stone. Das Album könnt ihr auf Spotify finden.

Die emotionale und spannende Geschichte des neusten Teils der preisgekrönten Life is Strange-Reihe, Life is Strange: True Colors, inspirierte die australischen Künstler zu einem Album, das der Komplexität der Liebe zwischen Geschwistern, Familien und Gemeinschaften gewidmet ist – Themen, denen man auch im Spiel begegnet.

Spieler*innen übernehmen die Rolle von Alex Chen, einer jungen Frau, die in Haven Springs die Anfänge des Erwachsenenalters durchlebt. Haven Springs ist eine Bergbaustadt, in der Alex wieder Verbindung zu ihrem lang verloren geglaubten Bruder Gabe aufnimmt und Teil einer eng verbundenen Gemeinschaft wird, nachdem ihr Bruder auf der Suche nach dem verschollenen Vater der Geschwister in die Stadt zog. Vor dieser Kulisse ringt Alex mit ihrem lebenslangen „Fluch“: der Kraft der Empathie, einer übernatürlichen Fähigkeit mit der sie die starken Emotionen anderer erleben, absorbieren und beeinflussen kann. Diese nimmt sie als strahlende, bunte Auren wahr.

Als ihr Bruder bei einem verdächtigen Unfall ums Leben kommt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und die dunklen Geheimnisse aufzudecken, die in der idyllischen Kleinstadt verborgen liegen. Die Reise, Kraft und Zukunft von Alex Chen unterliegen dabei der Kontrolle der Spieler*innen.

Dieses übernatürliche Kleinstadt-Mysterium wird durch Performance Capture, die stimmungsvolle Musik von Angus & Julia Stones Soundtrack sowie Original-Tracks von mxmtoon und Novo Armor und lizenzierte Tracks von Gabrielle Aplin, Radiohead, Phoebe Bridgers und weiteren zum Leben erweckt.

Angus & Julia Stone - "When Was That" – Ein ruhiger Moment: Am See von Haven Springs könnt ihr im verlinkten Video sehen.



Bei Life is Strange: True Colors handelt es sich um den ersten Ableger der Reihe mit deutscher Sprachausgabe. Alex Chen wird von Lin Gothoni gesprochen, während Nick Forsberg ihrem Bruder Gabe seine Stimme leiht. Steph, bekannt aus Before the Storm, wird von Ronja Peters verkörpert. Darüber hinaus übernimmt die Schauspielerin Lisa Vicari die Rolle der Riley, der liebenswürdigen Enkelin der örtlichen Blumenhändlerin, und der bekannte Youtuber und Streamer Gronkh spricht den Polizisten Pike.

Life is Strange: True Colors wird in digitaler Form in drei Editionen verfügbar sein: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Die Standard Edition wird außerdem als Box-Edition im Einzelhandel erhältlich sein. Vollständige Details zu jeder Edition gibt es auf der offiziellen Website. Wer Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellt, erhält vier zusätzliche Outfits für Alex im Spiel. Vorbesteller bei Amazon erhalten zudem ein exklusives Steelbook zur Standard Edition dazu.



Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam und Windows Store) und für Google Stadia. Das Spiel wird später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch veröffentlicht.

Quelle: Square Enix