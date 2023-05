Die Verantwortlichen von Shueisha Games geben an, dass der kommende RPG-Titel Soulvars am 27.06.23 in Europa veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Pixel-Art-Rollenspiel, indem der Spieler sich ein Deck gegen die mächtigen Dominatoren aufbaut, um zu bestehen. Ein neuer Trailer macht Lust auf mehr.

Soulvars erscheint am 27. Juni 2023 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Shueisha Games