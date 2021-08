Sonic-Crossover für Two Point Hospital angekündigt XBU MrHyde am Mo, 02.08.2021, 14:00 Uhr

SEGA Europe Ltd. und Two Point Studios Ltd. haben gemeinsam das Crossover-Event angekündigt, bei dem Two Point Hospital und Sonic the Hedgehog in Form von Kostümen und Gegenständen aufeinandertreffen. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Sonic können Spieler und Spielerinnen eine ganze Reihe neuer Kostüme und Gegenstände kostenlos in Two Point Hospital auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch genießen.

Quelle: SEGA