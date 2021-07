Song of Iron erscheint im August XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 12:00 Uhr

Schon im August erwartet uns in Song of Iron ein mysteriöser wenn auch sehr stylisher Sidescroller. Genauer ist es 31. August soweit, dann auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S.

Viel wissen wir über das Spiel jedoch nicht. Ein paar einführende Worte gibt es jedoch: "Hinter dir liegt eine Spur gebrochener Helme und zersplitterter Schilde. Du hältst du Axt eines gefallen Feindes. Abgenutzt und verbeult, wird sie ihren Zweck erfüllen. Was vor dir liegt ist ein Geheimnis, dein Ziel jedoch nicht. Um deine Leute zu retten, musst du den Großen Tempel der Götter finden, aber erwarte keinen freundlichen Empfang.". Übrigens: An dem Spiel arbeitet nur eine einzige Person!

Gameplaytechnisch haben wir es mit einem 2,5D-Sidescroller zu tun, in dem wir viel Kämpfen müssen, aber auch Feinde durchs Schleichen lautlos ausschalten können. Die Welt ist düster und die Kämpfe scheinen anspruchsvoll - doch seht selbst:

Quelle: Song of Iron, Microsoft