Song of Iron 2 für 2023 angekündigt XBU MrHyde am Do, 15.09.2022, 11:40 Uhr

Das Actionspiel Song of Iron 2 ist derzeit bei Resting Relic in der Entwicklung und soll im kommenden Jahr den Weg auf unsere Plattformen finden. Mit dabei sind Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam Versionen. Hier ist der offizielle Announcement Trailer.

Quelle: Resting Relic