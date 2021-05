Song of Horror erscheint bald Amortis am Fr, 28.05.2021, 15:15 Uhr

Song of Horror ist derzeit im Zertifizierungsprozess und erscheint in Kürze auch auf unseren Xbox Konsolen. Song of Horror beauftragt die Spieler mit der Untersuchung des mysteriösen Verschwindens des berühmten, aber inzwischen schwer fassbaren Schriftstellers Sebastian P. Husher - eines Mannes, der zusammen mit seiner gesamten Familie spurlos verschwunden ist. Song of Horror spielt die Rolle eines von 13 verschiedenen Charakteren und ist ein Lovecraftian-Abenteuer für Dritte, das klassischen Meisterwerken des Survival-Horror-Genres huldigt.

Song of Horror ist ein kampfloses Abenteuer, bei dem der Fokus stattdessen darauf liegt, zu rennen und sich zu verstecken, inmitten all des Terrors still zu bleiben, um nicht nervige Manifestationen auszulösen, die die Protagonisten des Spiels an den Rand des Wahnsinns bringen können. Angesichts der allgegenwärtigen Bedrohung durch The Presence, die die Spieler von Anfang bis Ende auf Trab hält - angetrieben von einer KI, die sich an Ihr Gameplay anpasst -, lässt Song of Horrors Mission, Sie stark zu erschrecken, niemals nach.

Eine wahrhaft dynamische Terrorerfahrung: Ihr Antagonist, die übernatürliche Einheit, die nur als The Presence bekannt ist, wird von einer fortschrittlichen KI (Künstliche Intelligenz) gesteuert, die auf Ihre Handlungen und Entscheidungen reagiert.

Erlebe unerträgliche Angst, während dieses jenseitige Wesen auf Deine Spielweise reagiert und Dich auf unerwartete Weise jagt und jedem Spieler und Gameplay ein einzigartiges Erlebnis bietet, bei dem sich auf natürliche Weise Spannung aufbaut, anstatt aus gescripteten Sequenzen zu stammen.

Lebe diese Geschichte mit den Augen einer Vielzahl von Charakteren, die auf ihre eigene Weise mit der Geschichte zu tun haben. Jeder Charakter ist anders und bringt seinen einzigartigen Standpunkt in die Ermittlungen ein, sodass er sich Hinweisen und Gegenständen anders annähern kann.

Ihre Handlungen und Entscheidungen werden die Welt prägen: Einige von ihnen werden mehr oder weniger bestimmte Aspekte der Geschichte kennen; Einige werden wirksamer gegen übernatürliche Manifestationen sein, aber alle können sterben, wenn die Präsenz sie erreicht - und der Tod kann dauerhaft sein. Wenn sie sterben, müssen Sie die Geschichte mit einer anderen aufgreifen und die Untersuchung fortsetzen, damit Ihr Tod nicht umsonst ist.

Ein mysteriöser Antiquitätenladen, eine vergessene Abtei, eine verlassene Nervenheilanstalt ... Jeder Ort in Song of Horror ist von den Klassikern des Genres inspiriert. Erkunden und untersuchen Sie diese verwunschenen Orte, um Hinweise und Gegenstände zu sammeln, die Ihnen helfen, herausfordernde Rätsel zu lösen, während Sie die quälende Spannung der Spielatmosphäre ertragen.

Quelle: BadLand Games